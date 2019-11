Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein Auffahrunfall am Montag, 11.11.2019, in Laufenburg mit drei Autos hat zwei Leichtverletzte gefordert. Gegen 13:45 Uhr war es zum Zusammenstoß der Autos in der Säckinger Straße gekommen, weil ein 23 Jahre alter VW-Fahrer den vor ihm abbremsenden Opel zu spät wahrnahm und auffuhr. Der Opel wurde auf einen davor befindlichen Renault geschoben. Der VW-Fahrer und der 26 Jahre alte Opel-Fahrer kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Waldshut. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

