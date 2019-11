Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wieden/ Utzenfeld: Frontal Zusammenstoß - drei Verletzte - 100.000 Euro Sachschaden

Mit seinem Subaru befuhr am Montag, 11.11.2019 ein 47 Jahre alter Mann die L 123 von Wieden in Richtung Utzenfeld bergwärts und soll hierbei eine Linkskurve geschnitten haben. In diesem Moment kam ihm ein Lotus Exige Sport entgegen. Den flachen Sportwagen erkannte der 47-jährige zu spät und es kam zum Frontalzusammenstoß. Der Subaru überschlug sich und der Lotus prallte in die Schutzplanke. Der 51 Jahre alte Lotus-Fahrer und seine 55 Jahre alte Beifahrerin konnten sich nicht mehr selbst aus dem Fahrzeug befreien und mussten von der Feuerwehr Schönau und Utzenfeld geborgen werden. Beide wurden schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Der Subaru-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt. Die Feuerwehr Schönau/ Utzenfeld war mit 20 Mann im Einsatz und auch die Bergwacht war mit vor Ort.

