Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Gasgeruch in Einkaufsmarkt ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Mit vier Fahrzeugen und 24 Feuerwehrmänner rückte am Montagmorgen, 11.11.2019, gegen 08.00 Uhr, die Feuerwehr Schopfheim aus. Gasgeruch wurde in einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße gemeldet, welcher von zwei Mitarbeiterinnen im Backshop wahrgenommen wurde. Das Geschäft wurde daraufhin sicherheitshalber geräumt. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte bei der Überprüfung aber keinerlei Gasgeruch oder anderweitige verdächtiger Geruch mehr wahrgenommen werden. Die Messungen im Bereich des Backshops, sowie der Gasanschlüsse bestätigten, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt haben dürfte, so dass die Evakuierung zeitnah aufgehoben werden konnte.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell