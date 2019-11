Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Hoher Sachschaden durch unvorsichtiges Wenden

Freiburg (ots)

Ein 43-jähriger Mann befuhr am Montag, 11.11.2019, gegen 17:30 die B31 in Richtung Breisach. Kurz nach der Einfahrt L113 wollte der Mann, aufgrund der Verkehrssituation, an der dortigen Verkehrsinsel wenden. Hierbei übersah er den PKW einer entgegenkommenden 30-jährigen Frau und erfasste diese auf der rechten, hinteren Seite. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von circa 5000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell