Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verdächtiger Gegenstand erweist sich als harmlos

Müllheim (ots)

Am Donnerstag, 07.11.2019, gegen 15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass ein Passant in der Hauptstraße in Müllheim einen etwa faustgroßen, verdächtigen Gegenstand gefunden habe. Die Fundstelle im Bereich des Bürgerhauses wurde daraufhin gesichert. Bei der Untersuchung durch die Polizei stellte sich der Gegenstand als harmlos heraus. Die Fundstelle konnte am frühen Abend wieder freigegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

