Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Körperliche Auseinandersetzung in Tanzlokal

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, den 10.11.19, gg. 04.00 Uhr ereignete sich in einem Tanzlokal in der Salzstraße von Neustadt eine körperliche Auseinandersetzung, bei der mindestens zwei Lokalbesucher leicht verletzt wurden.

Zunächst kam es während der Gaststättenschließung im Inneren zu einem verbalen Schlagabtausch, in dessen Verlauf zwei Besucher von einem bislang unbekannten Mann körperlich angegangen wurden. Danach verlagerte sich der Disput vor die Gaststätte, wo durch das schnelle Eingreifen der hinzugezogenen Polizeistreife eine weitere Eskalation verhindert werden konnte. Während die Polizeibeamten damit beschäftigt waren, die Lage vor Ort in den Griff zu bekommen, entfernte sich der Angreifer in unbekannte Richtung.

Sollten Besucher der Gaststätte sachdienliche Hinweise geben können, werden diese gebeten sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, unter der Telefonnummer Tel. 07651/93360, zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

H. Pfister, Tel: 07651/9336-0



Polizeipräsidium Freiburg

E-Mail: hans-joerg.pfister@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell