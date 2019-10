Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Birlenbach - Fahren unter BtM-Einfluss -

Birlenbach (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am späten Dienstagabend (08.10.2019) in Birlenbach wurde festgestellt, dass der junge Fahrer eines Pkw offensichtlich unter Drogeneinfluss sein Kfz führte. Ein entsprechender Vortest bestätigte diesen Verdacht. In Folge wurde dem Heranwachsenden aus der Verbandsgemeinde Diez im Krankenhaus eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen sowie entsprechende Anzeigen erfasst.

