Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Verkehrsunfall mit Flucht -

Diez (ots)

Am Dienstagvormittag (08.10.2019) ereignete sich auf dem Parkraum Ernst-Scheuern-Platz (Kirchenseite) in Diez ein Unfall, bei dem sich die Verursacherin unerlaubt entfernte. Gegen 10:15 Uhr war dort ein silberner Pkw Daimler-Benz Kombi mit Limburger Kennzeichen geparkt. Beim Rückwärtsausparken stieß die Fahrerin eines schwarzen Ford mit der linken hinteren Fahrzeugseite gegen die hintere rechte Seite des Mercedes. Von der Verursacherin bzw. deren Pkw liegen folgende Beschreibungen vor: Beim Pkw soll es sich um einen Focus oder Fiesta neueren Baujahres handeln. Vom Kennzeichen ist die Kombination EMS-BF bekannt. Die Fahrerin trug eine pinke Regenjacke, hatte dunkle mittellange Haare und wurde etwa 40 Jahre alt geschätzt. Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der PI Diez telefonisch oder auch gerne per E-Mail zu melden.

Polizeiinspektion Diez

