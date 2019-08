Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehl im Hauptbahnhof Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots)

Am Mittwochmittag verhafteten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main einen 38-Jährigen im Frankfurter Hauptbahnhof. Der Marokkaner wurde wegen Diebstahl, Körperverletzung und Nötigung mit Haftbefehl gesucht. Während der Kontrolle der eingesetzten Streife riss sich der Mann los und versuchte zu flüchten. Die Bundespolizisten reagierten blitzschnell und konnten den Mann noch festhalten, so dass er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden konnte. Dort sitzt der Verurteilte eine Freiheitsstrafe von insgesamt 186 Tagen ab.

