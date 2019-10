Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zehnhausen bei Rennerod - Riskantes Überholmanöver auf der B54 verursacht Unfall im Gegenverkehr

Zehnhausen bei Rennerod (ots)

Am 08.10.19, um 16.30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 54 in der Gemarkung Zehnhausen bei Rennerod zu einem Verkehrsunfall; glücklicherweise nur mit Sachschaden. Ein Pkw Nissan mit Fahrtrichtung Rennerod überholte trotz Überholverbot, trotz wetterbedingt schlechter Sicht und trotz Gegenverkehr in einer Rechtskurve zwei vorausfahrende Lkw. Ein Pkw des Gegenverkehr konnte einen Frontalzusammenstoß nur verhindern indem dieser im letzten Moment nach rechts in den Straßengraben steuerte und dort verunfallte. Ein weiterer Pkw im Gegenverkehr wurde gefährdet. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen nach dem Unfallflüchtigen dauern an. Hinweise erbittet die Polizei Westerburg unter der Telefonnummer 02663-98050.

Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-98050

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



