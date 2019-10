Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: schwerer Verkehrsunfall auf der B414

56472 Lautzenbrücken (ots)

Am Dienstag, den 08.10.2019 ereignete sich gegen 15:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 414, in Fahrtrichtung Bad Marienberg, in Höhe der Abfahrt Lautzenbrücken/Nisterberg. Ersten Ermittlungen zu Folge geriet eine 19-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW mit Anhänger ins Schlingern und in der Folge auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Der dort befindliche PKW-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit dem Gespann. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch der zweite Unfallbeteiligte wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die B 414 musste vorerst in beide Richtungen gesperrt werden.

