Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger in Montabaur

Montabaur (ots)

Am 08.10.2019 um 06:30 Uhr kam es in der Alleestraße in Montabaur zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger. Dieser wollte die Alleestraße in Höhe der dortigen Aral-Tankstelle überqueren und wurde dabei von einem aus Richtung Limburger Straße herannahenden PKW ausgangs des Kreisverkehrs frontal erfasst und zu Boden geschleudert. Der 30-jährige Geschädigte wurde dadurch schwer verletzt und in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Da bislang unklar ist, aus welcher Richtung der Geschädigte die Fahrbahn betrat, bittet die Polizei Montabaur um Zeugenhinweise unter 02602 - 92260. Im Einsatz waren neben der Polizei noch das DRK mit Krankenwagen und Notarzt.

