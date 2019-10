Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an PKW in Reitzenhain

Reitzenhain (ots)

Am Abend des 02.10.2019 kam es auf dem Parkplatz des Sportplatzes in Reitzenhain zu einer Sachbeschädigung an einem PKW durch einen bislang unbekannten Täter. Dabei wurde die linke Seite dieses Fahrzeugs mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771-93270 zu melden.

