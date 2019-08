Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochwertiges Fahrrad mit Anhänger entwendet

Steinfeld (ots)

Am Sonntag, 25.08.2019, wurde in Steinfeld, am dortigen Sportplatz, in den frühen Morgenstunden, ein lilafarbenes Damen-Trekkingrad mit einem Fahrradanhänger, entwendet. In dem Fahrradanhänger befanden sich auch persönliche Gegenstände des Eigentümers. Gegen 04:30 Uhr wurden zwei Personen beobachtet, die sich mit dem Fahrradrad vom Sportplatz entfernt haben. Zeugen, die Angaben zu den beiden Personen oder den Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

