POL-PDLD: Edenkoben - Zu schnell im Kreisverkehr

Am Samstag, den 24.08.2019, gegen 19:05 Uhr, befuhr der 16-jährige Kleinkraftradfahrer die K6 von Venningen kommend in Richtung Edenkoben. Im Kreisverkehr verlor der Kleinkraftradfahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte in den Grünstreifen. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Der Fahrer klagte über Schmerzen in der Hüfte und wurde zur weiteren Behandlung in ein Neustadter Krankenhaus verbracht.

