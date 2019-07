Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Timmendorfer Strand / Arbeitsunfall - Folgemeldung

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck

Auf einer Baustelle in Timmendorfer Strand kam es am gestrigen Montag (01.07.2019) um 11.54 Uhr zu einem Betriebsunfall. Ein Zimmermann musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Lübecker Klinik eingeliefert werden.

Von dort wurde am Nachmittag des gestrigen Tages (01.07.2019) mitgeteilt, dass der 54-jährige seinen Verletzungen erlegen ist.

