POL-RT: Verkehrsunfälle; Kind aus Baum befreit; Einbruch

Vorfahrt missachtet

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 46-jährige Rollerfahrerin, die am Montagabend an der Kreuzung Walter-Rathenau-Straße / Der Schöne Weg einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau war gegen 20.15 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad-Roller auf der Walter-Rathenau-Straße unterwegs. An der Kreuzung Der Schöne Weg fuhr sie ohne auf einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Nissan Quashqai zu achten, in die Kreuzung ein. Die 42-jährige Nissan-Fahrerin versuchte noch, durch eine Notbremsung einen Unfall zu vermeiden. Trotzdem wurde die Rollerfahrerin frontal vom Pkw erfasst und über die Motorhaube auf die Fahrbahn abgeworfen. Ein Rettungswagen brachte sie im Anschluss zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. (cw)

Weilheim (ES): Kleines Kind aus Baum befreit

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz sind die Rettungskräfte am Montagnachmittag auf einen Spielplatz in den Wermeltswiesenweg ausgerückt. Ein fünfjähriger Junge war beim Spielen auf einen Baum geklettert und hatte sich mit seinem Fuß in einer Astgabel verhakt. Nachdem ihn seine Mutter und Passanten nicht befreien konnten, riefen sie gegen 16.45 Uhr die Feuerwehr zu Hilfe. Diese rückte mit 13 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus, um dem Kleinen zu helfen. Weiterhin fuhr ein Rettungswagen an den Unglücksort. Der Feuerwehr gelang es rasch, den Jungen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der Rettungsdienst untersuchte anschließend das Kind. Außer ein paar blauen Flecken und einem gehörigen Schrecken war es unverletzt geblieben und konnte seiner Mutter übergeben werden. (ms)

Nürtingen (ES): Fußgänger übersehen

Beim rückwärts Einparken hat eine 47-Jährige auf dem Parkplatz in der Mühlstraße am Montagvormittag einen 19-Jährigen übersehen und eingeklemmt. Die Frau war gegen 11.10 Uhr mit ihrem BMW X1 auf dem Parkplatz hinter dem ehemaligen Schlachthof unterwegs. Beim rückwärts Einparken übersah sie den 19-Jährigen, der sich in gebückter Haltung hinter seinem Auto aufhielt und gerade die Kennzeichen von seinem Fahrzeug entfernte. Als die Sensoren an ihrem Wagen reagierten stoppte sie zwar sofort und fuhr wieder ein Stück vorwärts, dennoch wurde der Heranwachsende erfasst und zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt. Er musste anschließend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (cw)

Tübingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Montagmittag in der Eugen-Bolz-Straße zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall geführt. Ein 64-Jähriger war gegen 13.25 Uhr mit seinem Linienbus auf der Eugen-Bolz-Straße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 54-Jährige mit ihrem VW Golf verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er krachte mit so großer Wucht ins Heck des VW, dass dieser mehrere Meter weit nach vorne geschoben wurde. Während der Busfahrer und seine beiden Fahrgäste nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt blieben, wurde die Golf-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. An ihrem Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der mit etwa 8.000 Euro beziffert wird. Der Sachschaden am Omnibus wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): In Pizza-Lieferdienst eingebrochen

In die Filiale eines Pizzaservice in der Hechinger Straße ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 7.30 Uhr schlug ein Unbekannter die Scheibe der Eingangstür ein und drang anschließend ins Innere vor. Dort öffnete er auf seiner Suche nach Stehlenswertem gewaltsam eine Schublade. Der Täter stieß jedoch nicht auf Wertgegenstände und machte sich nach derzeitigem Kenntnissand ohne Beute wieder aus dem Staub. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (mr)

