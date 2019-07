Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Lack von 17 Fahrzeugen zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Hameln / OT Rohrsen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (28.07.2019) zerkratzten unbekannte Täter den Lack von Fahrzeuge, die am Straßenrand der "Alte Heerstraße" in Rohrsen geparkt waren.

Eine Zeugin hatte gegen 02.00 Uhr, durch ein offenes Fenster, die Stimmen von mindestens drei - vermutlich jugendlichen - Personen gehört. Die Personen hätten sehr leise gesprochen, daher habe die 45-Jährige den Inhalt des Gespräches nicht verstehen können. Wenig später habe die Frau Kratzgeräusche gehört. Sie habe die Geräusche jedoch nicht mit dem Zerkratzen von Lack in Verbindung gebracht und habe daher nicht die Polizei gerufen.

Die Täter seien aus Richtung Innenstadt gekommen und weiter Richtung Ortskern Rohrsen gegangen, gab die Zeugin zudem an.

Insgesamt wurde der Lack von 17 Fahrzeugen zerkratzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt . Die Polizei erhielt erst am späten Sonntagnachmittag Kenntnis von den Sachbeschädigungen.

Die Polizei Hameln sucht nun weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 05151/933-222 entgegengenommen.

