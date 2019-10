Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht zwischen LKW und Wohnmobil

St. Goarhausen (ots)

St. Goarshausen. Am 07.10.2019 gegen 11:30 Uhr kam es in der Rheinstraße (B 42) in Höhe der Hausnummer 41 zu einem Zusammenstoß zwischen einem geparkten LKW und einem Wohnmobil. Demnach ist das Wohnmobil zu nahe am LKW vorbeigefahren, sodass sich beide Außenspiegel berührten. An beiden Fahrzeugen entstand hierbei Sachschaden. Nach kurzfristigem Anhalten setzte das Wohnmobil seine Fahrt in Richtung Koblenz fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es wird um Hinweise bezüglich des flüchtigen Wohnmobils gebeten. Bei diesem müsste die weiße Kappe des rechten Außenspiegels fehlen. Mögliche Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der 06771/9327-0

