Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (363/2019) Einbruch in Reihenhaus in Gieboldehausen - Diebesgut noch unbekannt

Göttingen (ots)

Gieboldehausen, Obertorstraße Nacht zu Donnerstag, 6. Juni 2019

GIEBOLDEHAUSEN (jk) - Durch eine aufgebrochene Tür sind Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (06.06.19) in der Obertorstraße in Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) in ein Wohnhaus eingedrungen und haben mehrere Räume durchsucht. Ob dabei etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Die Bewohnerin des Hauses wurde eigenen Schilderungen zufolge gegen 02.30 Uhr durch einen "Knall" wach. Geistesgegenwärtig betätigte die Seniorin sofort ihr Alarmgerät. Der laute Pfeifton schlug die Einbrecher vermutlich in die Flucht.

Von den Eindringlingen fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell