POL-RT: Unälle mit Verletzten, Brand in Lagerraum, Falschfahrer auf der B28

Bei Rot über die Ampel - Zeugen gesucht

Gefährdet wurde ein ca. 3 jähriger Junge am Freitagnachmittag, gegen 15:43 Uhr in der Alteburgstraße auf Höhe des Parkhauses Pomologie. Der Junge wollte mit seinem Vater und 2 weiteren Geschwistern die dortige Fußgängerampel bei grün überqueren. Ein verbotswidrig auf der Busspur Richtung Stadtmitte fahrender Klein-Lkw, VW Transporter schwarz, mit Pritsche, überfuhr trotz Rotlicht die Fußgängerfurt. Der Vater des Jungen konnte seinen Sohn laut Auskunft von Zeugen gerade noch zurückziehen um einen Unfall zu verhindern. Zum Zeitpunkt des Vorfalles telefonierte der Fahrer. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalles, insbesondere den Vater und seine Kinder. Zeugen sollten sich mit dem Polizeirevier Reutlingen unter Tel. 07121/942-3333 in Verbindung setzen.

Eningen unter Achalm (RT): Übermüdet Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr in der Reutlinger Straße ereignet hat. Eine 41-jährige Fahrerin eines Nissan Qashqai befuhr die Reutlinger Straße in Richtung Metzingen. Hierbei übersieht diese das Fahrzeug eines 27-jährigen, der mit seinem BMW an einer Rotlicht zeigenden Fußgängerampel angehalten hatte. Die 41-jährige versuchte noch nach links auszuweichen, streifte den BMW und den Renault Megane eines 37-jährigen, der im Gegenverkehr entgegen kam. Das Polizeirevier Pfullingen sucht nun Zeugen des Vorfalles. Diese sollen sich unter Tel. 07121/99180 melden.

Metzingen (RT): Alkoholisierter Falschfahrer auf der B 28

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:15 Uhr fuhr ein 45-jähriger mit seinem Mofa auf der B28 in die falsche Richtung. Durch das Fehlverhalten des Mofafahrers wurden mind. zwei Pkw-Lenker gefährdet, ein Zusammenstoß mit dem Falschfahrer konnte nur durch Ausweichmanöver verhindert werden. Ursächlich für das Fehlverhalten dürfte die Alkoholbeeinflussung von über 1,5 Promille des Mofafahrers gewesen sein. Sollten noch weitere Verkehrsteilnehmer durch den Mofafahrer gefährdet worden sein, sollen sich diese mit dem Polizeirevier Metzingen, Telefonnummer: 07123-9240, in Verbindung setzen.

Münsingen (RT): Gestürzter Motorradfahrer auf der L 230

Schwerverletzt wurde am Freitagnachmittag ein 19-Jähriger Motorradfahrer auf der L230 auf Höhe Böttingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Motorradfahrer alleinbeteiligt nach rechts ins Bankett und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Schwerverletzt wurde der 19-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Baltmannsweiler (ES): Brand in Lagerraum

Sachschaden von mehreren zehntausend Euro ist am Samstagmorgen bei einem Brand im Industriegebiet von Baltmannsweiler entstanden. Gegen 07.30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr- und Rettungsdienst Esslingen über Notruf eine starke Rauchentwicklung aus dem Untergeschoss eines Gebäudes in der Silcherstraße gemeldet. Die Feuerwehr, die kurze Zeit später mit mehreren Fahrzeugen eintraf, konnte den Brand schnell löschen. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass vermutlich ein technischer Defekt am Stromverteilungssystem den Brand verursachte.

Nellingen (ES): Nach Verkehrsunfall weitergefahren - Zeugensuchmeldung -

Am Freitagnachmittag gegen 14:25 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Lenker mit seinem silberfarbenen Pkw Audi A4 die Hindenburgstraße im Ortsteil Nellingen in Richtung Scharnhäuser Park. Auf Höhe von Gebäude Nummer 55 überholte innerorts eine 63-Jährige mit ihrem roten Pkw Mazda CX3 den Pkw Audi A4. Beim Wiedereinscheren des Pkw Mazda kam es dann zur Kollision mit dem Pkw Audi. Beim Ausweichmanöver nach rechts beschädigte der Pkw Audi noch einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Ford C-Max. Die Mazda-Lenkerin hielt nach dem Unfall zunächst kurz an und fuhr im Anschluss in Richtung Scharnhäuser Park weg. Mehrere Stunden nach dem Vorfall teilte die Lenkerin des Pkws Mazdas einer Polizeidienststelle eine Verkehrsunfallflucht mit. Aufgrund der unterschiedlichen Sachverhaltsschilderungen werden dringend die beiden Zeugen gesucht, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben. Diese waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort und werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Kirchheim/T. (ES): Frontalzusammenstoß zwischen zwei Radfahrer

Am Freitag gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 12-jähriges Kind den gemeinsamen Rad-/ Fußweg vom Ziegelwasen in Richtung Schlossgymnasium. Unterhalb der B297 fährt der 12-Jährige links neben einem weiteren Radfahrer und übersieht den entgegenkommenden 54-jährigen Rennradfahrer. Bei der anschließenden Kollision verletzt sich der 12-Jährige als auch der 54-Jährige glücklicherweise nur leicht. Beide Radfahrer trugen einen Helm. Der Sachschaden an beiden Fahrrädern beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Reichenbach (ES): Pkw-Lenker übersieht Leichtkraftrad

Am Freitag kurz vor 18:00 Uhr, fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Pkw Skoda rückwärts aus einem Stellplatz auf die Karlstraße. Aufgrund eines anderweitig geparkten Pkws war die Sicht für den Skoda-Lenker eingeschränkt. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr der 62-jährige Leichtkraftfahrer die Karlstraße aus Richtung Ortsmitte kommend. Aufgrund eingeleiteter Vollbremsung kommt der Leichtkraftfahrer zu Fall und kollidiert mit der rechten hinteren Fahrzeugseite. Der 62-jährige Zweiradlenker erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Mössingen (TÜ): Auffahrunfall mit sechs leicht verletzten Insassen

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, sowie sechs leichtverletzte Personen, waren die Folge eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Freitagnachmittag gegen 15:50 Uhr, auf der B27, Höhe Bad Sebastiansweiler, ereignet hat. Eine 20-jährige Seat-Lenkerin fuhr auf einen vor ihr haltenden VW-Polo eines 29-Jährigen auf, worauf dieser noch auf den Audi A4 eines 29-Jährigen geschoben wurde. Hierbei verletzten sich insgesamt 6 Insassen zum Glück nur leicht. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Alle drei unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit uns mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn in Richtung Hechingen war für zwei Stunden voll gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

