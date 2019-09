Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kfz - Portemonnaie aus Handschuhfach gestohlen

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Samstag (28.9.), um 22:30 Uhr und Sonntag, um 2:05 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines PKW an der Luisenstraße. Der 48-jährige Fahrer hatte seinen Audi am späten Abend unversehrt geparkt. Als er nachts zu dem Auto zurückkam, war eine Scheibe eingeschlagen. Die Täter entwendeten die Geldbörse des Bielefelders, in der sich persönliche Dokumente befanden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05221 - 888 0 zu melden.

