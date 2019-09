Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte demolieren Schranke und zwei Pkw

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Freitag (27.9.), um 16:00 Uhr und Samstag, um 15:30 Uhr, demolierten bislang unbekannte Täter eine Schranke an der Amtshausstraße. Auf unbekannte Weise bogen die Täter die Schranken nach innen. Auf dem Parkplatz gingen sie zwei dort abgestellte PKW an und fügten diesen Schäden zu. Anschließend flohen sie unerkannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.200 Euro. Hinweise zu dieser Tat erbittet die Polizei in Herford unter 05221 - 888 0.

