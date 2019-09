Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrerin auf Fußgängerfurt angefahren

Bünde (ots)

(mmb) Eine 65-jährige Radfahrerin aus Bünde, die am Samstag (28.09.2019) um 11.00 Uhr die Lettow-Vorbeck-Straße an einer Bedarfslichtsignalanlage überquerte, wurde vom Daewoo einer 79-jährigen Fahrzeugführerin aus Lübbecke angefahren. Die Radfahrerin wurde durch die Kollision verletzt, konnte das Krankenhaus aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Am PKW entstand Sachschaden. Funktionsstörungen an der Lichtsignalanlage konnten nicht festgestellt werden.

