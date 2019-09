Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Traktor gegen PKW - eine Person verletzt

Herford (ots)

(mmb) Zu einer Kollision zwischen einem Traktor und einem PKW kam es am Freitag (27.09.2019) um 10.05 Uhr auf der Laarer Straße in Höhe Stedefreunder Straße. Ein 68-jähriger Audi-Fahrer aus Lemgo hatte hier beim Einbiegen in die die Laarer Straße den Abstand zum Traktor falsch eingeschätzt. Bei die Kollision wurde der Audi-Fahrer verletzt und durch den Rettungsdienst der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Der Verkehr an der Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell