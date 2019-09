Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besitz und Handel mit nicht geringen Mengen von Betäubungsmitteln - 2 Personen nach Festnahme in Untersuchungshaft

Herford, Vlotho (ots)

(um) Im Rahmen eines umfangreichen Verfahrens zur Bekämpfung der Drogenkriminalität gelangen den Ermittlern der Kriminalpolizei Anfang der Woche die entscheidenden Festnahmen der Dealer. Eine Gruppe von fünf Tatverdächtigen waren zum Erwerb von einer nicht geringen Menge Rauschgift mit zwei Fahrzeugen unterwegs und konnten am Ende im Kreisgebiet Herford in Vlotho gestoppt und festgenommen werden. In den Transportfahrzeugen stellten die Ermittler eine größere Menge Marihuana in einem Paket sicher. Nach Vernehmungen sind die beiden Haupttäter im Alter von 24 und 26 Jahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld durch einen Richter in Untersuchungshaft genommen worden. Die beteiligten Personen müssen sich nun in einem Strafverfahren des fortgesetzten gewerbsmäßigen Handels mit nicht geringen Mengen von Amphetaminen, Ecstasy und Marihuana betrieben zu haben. Zusätzlich stehen sie im dringenden Tatverdacht, die Drogen an Personen im Alter von unter 18 Jahren verkauft zu haben.

