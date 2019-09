Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht - Parkplatzunfall verursacht deutlichen Schaden

Kirchlengern (ots)

(um) Gestern Vormittag, gegen 09.00 Uhr, parkte eine 39-Jährige ihren PKW Dacia auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktkomplexes an der Straße Im Obrock. Nachdem die Frau aus Kirchlengern nach Mittag, gegen 13.00 Uhr, wieder zurückkehrte, bemerkte sie erst später, dass sie eine erhebliche Beschädigung an einer Fahrzeugtür durch ein fremdes Fahrzeug erlitten hatte. Der Verursacher dieses Schadens von etwa 1.200.- Euro hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine entsprechende Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

