Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch - Unbekannte hebeln an Bürotür

Herford (ots)

(kup) In der Zeit von Dienstag (24.09.), um 22.00 Uhr, bis Mittwoch, um 8.50 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Büro an der Elverdisser Straße einzudringen. Der 47-jährige Unternehmer hatte sein Büro am späten Abend unbeschädigt verlassen. Als er am nächsten Morgen zurückkehrte, fielen ihm frische Hebelspuren an der Eingangstür auf. Nachdem es den Tätern nicht gelungen war, in das Gebäude einzudringen, entkamen sie unerkannt. Es entstand Sachschaden. Die Polizei in Herford bittet um Zeugenhinweise zu dieser Tat unter der Telefonnummer 05221 - 888 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell