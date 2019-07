Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Ergänzende Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Wie unter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4319239) mitgeteilt, nahm die Ulmer Polizei am Dienstag mit Unterstützung der Kollegen des Polizeipräsidiums Einsatz acht Tatverdächtige in Blaustein und den Erbacher Ortsteilen Dellmensingen und Bach vorläufig fest. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, bei einem Angriff auf eine Roma Familie Ende Mai in Erbach beteiligt gewesen zu sein. Die 17, 18, 19 und 20 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen wurden heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Der erließ Haftbefehl gegen fünf Tatverdächtige. Die Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

