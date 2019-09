Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Zwei Radler kollidieren auf Radweg

Hiddenhausen (ots)

(kup) Am Mittwoch (25.09.), um 11.40 Uhr, fuhr ein 72-jähriger Mann die Bünder Straße mit seinem Fahrrad in der vorgeschriebenen Richtung auf dem Radweg. Etwa in Höhe der Oberen Wiesenstraße überquerte er die Fahrbahn an einer Fußgängerampel und setzte seine Fahrt als Geisterfahrer auf dem Radweg fort. Dabei kam ihm ein 18-jähriger Mann aus Hiddenhausen ebenfalls auf einem Fahrrad in der richtigen Richtung entgegen. Die beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Senior von seinem Rad und verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden.

