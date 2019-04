Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfallbeteiligter meldet sich bei der Polizei

Neuss-Norf (ots)

Mit Pressemeldung vom 01.04.2019 -15:35 Uhr- berichteten wir über einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Schellbergstraße vom 30.03.2019. Dort war es, gegen 13:30 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einer Seniorin gekommen. Später stellte sich heraus, dass sich die 84-Jährige dabei schwer verletzt hatte. Aufgrund der Medienveröffentlichung meldete sich Montagnachmittag (01.04.), gegen 17:00 Uhr, der unfallbeteiligte Autofahrer bei der Polizeiwache in Neuss und schilderte den Unfallhergang aus seiner Sicht. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell