Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei überprüft verdächtiges Duo - Drogen gefunden

Kaarst (ots)

Am Montagabend (01.04.), gegen 20:00 Uhr, erhielt die Polizei einen Hinweis, dass sich zwei Verdächtige an der Martinusstraße aufhalten würden. Die Beamten trafen in der Nähe der Alten Heerstraße auf die vom Zeugen beschriebenen jungen Männer im Alter von 17 und 19 Jahren. Bei der Überprüfung des Duos stieg den Polizisten sofort deutlicher Geruch von Marihuana in die Nase. Tatsächlich fanden die Ermittler mehrere Tütchen mit Cannabis bei den Beiden. Die Polizei stellte, neben dem Rauschgift, auch sogenanntes Dealgeld sicher. Sie nahm die Verdächtigen vorläufig fest.

Während der weiteren Überprüfung, griff der äußerst aggressiv auftretende 19-Jährige die Beamten tätlich an. Er schlug und trat um sich, so dass er nur mit Hilfe von Handfesseln unter Kontrolle gebracht werden konnte. Zwei Beamte erlitten leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst jedoch weiter versehen. Da aufgrund eines Vortestes nicht auszuschließen war, dass der Aggressor unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Beide erwarten Strafverfahren wegen Verdacht des Handels von Betäubungsmittel. Der 19-Jährige wird sich zudem noch wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Polizeibeamte verantworten müssen. Die Eltern des 17-Jährigen erhielten Kenntnis vom Vorfall und nahmen ihn in ihre Obhut. Die Ermittlungen dauern an.

