Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gegen Süssigkeitenautomat uriniert - Marihuana in der Tasche - Bundespolizei ermittelt gegen 32-jährigen Mann

Dortmund - Lübbecke (ots)

Am helllichten Tage urinierte ein Mann gestern Nachmittag (03. Juni) an einen Süssigkeitenautomaten im Dortmunder Hauptbahnhof. Bei seiner Kontrolle stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei Marihuana sicher.

Das sich in dem Automaten Süßigkeiten befanden und sich zudem Familien mit Kindern auf dem Bahnsteig im Hauptbahnhof aufhielten, interessierte den 32-jährigen Staatsangehörigen aus Mali herzlich wenig. Gegen 17:00 Uhr urinierte der in Lübbecke gemeldete Mann gegen den Automaten, was Mitarbeiter der Bahn auf den "Plan" rief.

Diese brachten den Mann zur Bundespolizeiwache. Dort wurde er überprüft, wobei Marihuana bei ihm aufgefunden und sichergestellt wurde. Nachdem er über das korrekte Verhalten in einem Bahnhof informiert und ihm ein Exemplar der Strafanzeige wegen unerlaubten Drogenbesitzes ausgehändigt wurde, konnte er anschließend die Wache wieder verlassen. Zudem muss er mit einem Bußgeld wegen Verunreinigung von Bahnanlagen rechnen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



Volker Stall



Telefon: 0231 562247-132

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell