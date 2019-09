Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Täter durchwühlen Haus

Kirchlengern (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Samstag (28.9.), um 20:30 Uhr und 22:43 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Hegedorner Straße ein. Um in das Innere des Hauses zu gelangen, hebelten die Täter eine Terrassentür auf. Dort angelangt, durchwühlten sie im Haus diverse Behältnisse. Inwiefern die Täter Dinge entwendet haben, wird derzeit zusammengetragen. Es entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 05221 - 888 0 zu melden.

