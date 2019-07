Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190701.3 Kiel: Zwei Tatverdächtige nach Raub festgenommen.

Kiel (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag nahm die Polizei zwei Personen fest, die im Verdacht stehen, einen 17-Jährigen auf dem Westring beraubt zu haben. Die beiden 21- und 22-jährigen Tatverdächtigen erbeuteten Bargeld in einem niedrigen zweistelligen Bereich. Der 22-Jährige räumte den Raub in einer ersten Vernehmung ein.

Gegen 02:20 Uhr habe sich der 17-jährige Geschädigte auf seinem Fahrrad auf dem Westring in Höhe eines Möbelgeschäftes befunden, als er von zwei männlichen Personen angehalten worden sei. Dabei sei der Geschädigte zu Fall gekommen und sofort von einer der Personen am Boden fixiert worden. Die zweite Person habe seinen Rucksack durchwühlt. Im Anschluss seien die beiden Täter mit dem Bargeld des Geschädigten in Richtung Saarbrückenstraße geflohen

Im Rahmen der sofort von der Regionalleitstelle Kiel eingeleiteten Fahndung konnten die beiden 21- und 22-jährigen Tatverdächtigen noch in Tatortnähe von mehreren Streifenwagenbesatzungen festgenommen werden. Der 22-Jährige räumte die Tat in einer ersten Vernehmung ein.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden beide Tatverdächtigen wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen.

Der 17-jährige Geschädigte wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Das Raubgut konnte wieder an ihn ausgehändigt werden.

Matthias Felsch

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell