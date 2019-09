Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Vermisstenfahndung nach Mülheimer - Folgemeldung - Vermisster in Kupferdreh angetroffen

Essen (ots)

45472 MH-Heißen: Seit Freitagnachmittag (30. August) suchte die Polizei nach dem vermissten Eesam A. H. Der 40-jährige Mülheimer verließ am frühen Morgen die Wohnung und war seitdem nicht mehr zurückgekehrt. (Wir berichteten gestern) Polizeibeamte der Polizeiinspektion 2 suchten in der Nacht die in ihrem Streifengebiet zuständigen Bahnhöfe auf. Im Nahbereich des Bahnhof Kupferdreh trafen sie auf den gesuchten Mann. Er ist wohlauf und konnte der Familie übergeben werden. Die Fahndung wird somit zurück genommen.

