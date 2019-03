Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Vorfahrt missachtet

Gengenbach (ots)

Der Lenker eines Volkswagen war am heutigen Morgen gegen 7.45 Uhr auf der Strohbacher Brücke unterwegs, als er die dortige Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Hierzu stoppte der 49-Jährige seinen Wagen und übersah vermutlich beim Wiederanfahren die bevorrechtigte, auf der Brückenhäuserstraße fahrende Lenkerin eines Mercedes. Der Wagen der Frau wurde durch den Aufprall abgewiesen und kam wenige Meter weiter in der Böschung zum Stehen. Die 47-jährige Benz-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in das Klinikum nach Offenburg gebracht. Der Lenker des VW blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 15.000 Euro. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell