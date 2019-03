Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Hoher Sachschaden

Iffezheim (ots)

Ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagabend. Die Lenkerin eines BMW war kurz nach 20 Uhr auf der K3760 von Iffezheim kommend in Richtung der L87a unterwegs, als sie an der dortigen Kreuzung zuerst wie vorgeschrieben stoppte. Beim Wiederanfahren übersah sie vermutlich den von rechts kommenden, bevorrechtigten Fahrer eines Volkswagen und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. /ma

