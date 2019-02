POL-FR: Wehr: Vorfahrtsverletzung - Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Polizeipräsidium Freiburg

Nach einer Vorfahrtsverletzung und der folgenden Kollision mit einem Lieferwagen hat sich am Donnerstagmorgen ein Auto auf der B 518 bei Wehr überschlagen. Der Fahrer überstand den Unfall leicht verletzt. Gegen 10:30 Uhr war der 61 Jahre alte Lieferwagenfahrer am Ortsausgang von Wehr auf die bevorrechtigte Bundesstraße gefahren und hatte dabei einen aus Richtung Schopfheim kommenden Pkw übersehen. Der Lieferwagen traf den Pkw seitlich, so dass sich dieser überschlug und auf dem Dach im Einmündungsbereich zum Liegen kam. Der 58 Jahre alte Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus nach Rheinfelden. Dessen Skoda wurde erheblich beschädigt. Hier dürfte ein Sachschaden von rund 7000 Euro zu beklagen sein, am Lieferwagen wurde ein Schaden von gut 3000 Euro verursacht.

