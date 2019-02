Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Verkehrszeichen gestohlen

Freiburg (ots)

Mehrere Verkehrszeichen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Görwihl gestohlen. Die Verkehrszeichen waren aufgrund der dortigen Fasnachtsveranstaltung von der Gemeinde aufgestellt worden. Unbekannte nahmen sie vermutlich in der Nacht zum Sonntag mit. Die Schilder standen in der Hauptstraße und der Straße Ausserdorf. Es handelt sich um ein 30 km/h-Schild, ein Schild mit der Aufschrift "Narrentreiben" sowie eine ganze Schilderbrücke mitsamt Blinklampe. Hinweise bitte an der Polizeiposten Görwihl, Tel. 07764 932998-0.

