Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Geldbeutel aus Autos gestohlen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch hat ein Dieb aus zwei in Wutöschingen-Schwerzen abgestellten Autos die Geldbörsen gestohlen. Hierzu schlug er an einem in der Willmendinger Straße auf einem Hof geparkten Pkw die Scheibe der Beifahrertüre ein. Vom Sitz entwendete er den dort abgelegten Geldbeutel der Fahrzeughalterin. Einfacher hatte es der Täter bei einem auf einem Grundstück in der Küssaburgstraße stehendem Auto. Dieses war unverschlossen und so kam er Dieb ohne weiteres im Besitz einer Geldbörse, die darin verstaut war. Neben persönlichen Dokumenten fiel dem Täter ein geringer Bargeldbetrag in die Hände.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell