POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/ Neuenburg am Rhein/L134: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Mittwoch 13.02.2019, kam es gegen 16:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 67-jährige Autofahrerin befuhr die L134 in Richtung Kreisstraße 4941. An der dortigen Einmündung kollidierte sie mit einem von links kommenden 38-jährigen Autofahrer. Durch die Kollision drehten sich beide Autos und kamen kurze Zeit später an verschiedenen Standorten zum Stehen. Die 67-Jährige wurde hierbei schwer verletzt. Ihr 9-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt.

Die L314 musste für ca. 1 1/2 Stunden gesperrt werden. An beiden Autos entstand Totalschaden.

