Polizei Essen

POL-E: Essen: Toter Mann an A52 gefunden und als Vermisster identifiziert

Essen (ots)

45127 E.-Stadtgebiet: Am Mittwoch, 4. September gegen 9:15 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei Essen den Fund einer toten Person. Bei Grünschnittarbeiten an der A52, Höhe Essen-Süd, fanden Arbeiter eine tote Person neben dem Standstreifen. Vor Ort übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen, um die Todesumstände aufzuklären. Für ihre Maßnahmen wurde der rechte Fahrstreifen zweitweise gesperrt. Einen Hinweis auf Fremdverschulden gibt es bisher nicht. Ein Abgleich mit offenen Vermisstenfällen bestätigte: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei der Person um den vermissten 51-jährigen Essener Piotr K. Nach ihm hatte die Polizei seit dem 17. August mit einem Foto gesucht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4351464). Die Fotofahndung wird hiermit zurückgenommen. / AKoe

