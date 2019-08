Polizei Essen

POL-E: Essen: Piotr K. (51) wird vermisst - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen: Ein 51-jähriger Essener gilt seit Samstagabend (17. August, 20.30 Uhr) als vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche. Piotr K. ist Patient in einem Krankenhaus an der Virchowstraße. Letztmalig wurde er vom Pflegepersonal am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr gesehen, wie er vor dem Eingang eine Zigarette rauchte. Der 51-Jährige ist psychisch sehr labil, weshalb er bestimmte Medikamente benötigt, die er vermutlich nicht mit sich genommen hat. Er verlor ein paar Tage zuvor seine Geldbörse, sodass er weder im Besitz von Bargeld ist, noch Ausweisdokumente mit sich führt. Einem engen Bekannten gegenüber äußerte er, dass er sich das Leben nehmen wolle. Ein möglicher Suizid ist daher nicht ausgeschlossen. Der Vermisste ist zirka 163 cm groß, hat blonde, kurze Haare, blaue Augen und ein eingefallenes Gesicht. Aktuell trägt der 51-Jährige einen zirka 1cm langen, ungepflegten Bart. Er ist vermutlich mit einer hellgrauen Stoffhose, die augenscheinlich zu groß ist, unterwegs und trägt zudem eine gelbe Jacke, ein weißes T-Shirt und eine Jacke in Camouflage-Optik. Die Polizei hofft dringend auf Zeugen, die Piotr K. gesehen haben oder wissen, wo dieser sich zurzeit aufhält oder aufhalten könnte. Hinweise bitte umgehend an den Notruf der Polizei unter der 110. /JH

