POL-E: Essen: Polizei sucht nach vermissten Essener - Wer hat Michael K. gesehen?

45143 E.-Altendorf: Michael K. wurde letztmalig von Angehörigen am Donnerstagmorgen (15. August)gegen 7 Uhr gesehen. Seit dem ist er nicht mehr zu seinem zu Hause in Altendorf zurückgekehrt. Seit Samstagmittag (17. August) sucht die Polizei nach dem Vermissten. Der 60-Jährige lebt zusammen mit seiner Mutter im Stadtteil Altendorf. Der Vermisste lebt zurückgezogen und isoliert. Er hat keine sozialen Kontakte. Im Alltag ist er dringend auf die Hilfe anderer angewiesen. Er leidet zusätzlich unter einer Lungenkrankheit und ist medikamentös eingestellt. Er führt vermutlich weder die Medikamente noch finanzielle Mittel wie Bargeld oder EC-Karten mit sich. Außerdem ist er nicht im Besitz eines Mobiltelefons. Möglicherweise befindet sich der 60-Jährige in einer Situation, aus der er aktuell keinen Ausweg sieht. Daher können suizidale Absichten nicht ausgeschlossen werden. Der Essener trägt vermutlich heruntergetragene Kleidung und macht insgesamt einen ungepflegten Eindruck. Hinweise zu Michael K. Bitte umgehend an die Notrufnummer 110 der Essener Polizei. /JH

