POL-E: Essen: Spaziergänger von Hundebesitzer und weiteren Männern zusammengeschlagen- Essener kam schwerverletzt ins Krankenhaus

45147 E.- Frohnhausen: In der vergangenen Nacht, Freitag, 16. August gegen 1 Uhr, wurde ein 46-jähriger Essener auf der Wickenburgstraße zusammengeschlagen und schwer verletzt. Bei seinen nächtlichen Spaziergängen traf der Essener in der Vergangenheit mehrfach auf den unbekannten späteren Angreifer, der im Bereich Wickenburgstraße/ Adelkampstraße seinen großen und aggressiven Hund ausführte. Bei diesen Begegnungen soll sich der Hund trotz mehreren Metern Abstand sehr aggressiv gezeigt haben. Dies wiederholte sich letzte Nacht, als der Spaziergänger erneut dem Hundehalter und seinem Hund auf der Adelkampstraße begegnete. Aus Sorge vor einem möglichen Angriff des Tieres hielt der Mann einen Besenstiel abwehrbereit in den Händen. Der Aufforderung des unbekannten Mannes, wieder fünf Minuten ruhig stehenzubleiben, folgte er nicht und setzte seinen Spaziergang alleine fort. Kurz darauf bemerkte er den Hundehalter, der ihn mit zwei weiteren Männern verfolgte und an der Wickenburgstraße 24 einholte. Den Hund hatte er offenbar zuvor nach Hause gebracht. Mit einem Baseballschläger schlugen die Angreifer auf den Essener ein, nachdem sie ihn mit Reizgas besprühten. Polizeibeamte fanden später den Schwerverletzten und veranlassten den Transport in ein nahegelgenes Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Hinweisen zu den noch unbekannten Beschuldigten. Sicherlich können Anwohner wichtige Hinweise geben. Der Hundehalter soll 35-40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er hat kurze dunkelbraune Haare. Bei seinem muskulösen, braunen Hund der über einen Meter groß sein soll, könnte es sich um einen Kampfhund handeln. Beide sollen in der Nähe des dortigen Autohauses wohnen. Die beiden Mittäter sollen 45-50 Jahre, bzw. 50- 60 Jahre alt sein. Unter der zentralen Rufnummer des Essener Polizeipräsidiums 0201/829-0 nimmt die Polizei Hinweise entgegen. /Peke

