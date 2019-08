Polizei Essen

POL-E: Essen: Zusammenstoß zweier Radfahrer endet mit Verletzungen - Polizei sucht nach Mutter einer Unfallbeteiligten und Zeugen

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck: Am Donnerstagmorgen (15. August) gegen 9 Uhr kam es im Schloßpark Borbeck zu einem Zusammenstoß zwischen einem Postzusteller (20) und einem Mädchen, welches mit ihrer Mutter und ihrem Bruder unterwegs war. Der 20-Jährige lieferte Post mit seinem Fahrrad aus und nahm eine Abkürzung durch den Schloßpark. Als er einen Waldweg in Fahrtrichtung Frintroper Straße befuhr, nahm er Geräusche aus einer anderen Richtung wahr. Plötzlich befand sich schon eine junge Radfahrerin vor ihm, die er aufgrund von Büschen nicht habe kommen sehen. Das junge Mädchen prallte von rechts trotz Vollbremsung des Postzustellers gegen sein Fahrrad. Beide stürzten zu Boden und verletzten sich. An den Rädern entstand Sachschaden. Die Mutter, welche die junge Radfahrerin begleitete, kümmerte sich sofort um die entstandene Platzwunde an ihrem Kopf und äußerte unmittelbar ins Krankenhaus zu fahren. Der 20-Jährige gab der Frau seine Personalien. Die Personalien der Mutter und des Mädchens sind unbekannt. Vermutlich war ein vollständiger Personalienaustausch aufgrund der Umstände nicht möglich. Der Postauslieferer informierte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten hatte die Mutter die Unfallörtlichkeit mit ihren Kindern bereits verlassen. Das Verkehrskommissariat 3 bittet nun die Mutter sich bei der Polizei zu melden, um dort ihre Personalien und die ihrer Tochter anzugeben. Die Mutter ist zwischen 25-30 Jahre alt, 170-175 cm groß, hat eine schlanke Statur, schwarze, schulterlange Haare und trug eine braune Jacke der Marke "Jack Wolfskin" sowie eine helle Jeanshose. Ihre Tochter, die junge Radfahrerin, ist zirka 135-140cm groß, hat lange blonde Haare und trug eine pinke Jacke mit Blumenmuster sowie eine Leggins. Sie war mit einem grünen Fahrrad und gelben Reflektoren unterwegs. Der ältere Bruder ist zirka 10-13 Jahre alt, hatte kurze gegelte Haare, trug eine schwarze "Nike"-Jacke eine schwarze Jogginghose und weiße Schuhe. Er fuhr mit einem Tretroller. Zusätzlich werden weitere Zeugen gesucht, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

