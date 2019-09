Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 40-jährigen Mülheimer - Foto im Anhang

45472 MH-Heißen: Seit Freitagnachmittag (30. August) sucht die Polizei nach dem vermissten Eesam A. H. Der 40-jährige Mülheimer verließ am frühen Morgen die Wohnung und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Eesam ist orientierungslos und findet Weg nach Hause möglicherweise nicht alleine. Er bevorzugt als Aufenthaltsorte Bahnhöfe und Bushaltestellen. Zudem benötigt der Mülheimer Medikamente (nicht lebenswichtig). Er ist zirka 160 cm groß, hat eine kräftige Statur, kurze schwarze Haare und ist dunkel gekleidet (schwarzes T-Shirt, schwarze Jogginghose mit roten Streifen). Vermutlich trägt er rote Schlappen an den Füßen. Er ist der deutschen Sprache nicht mächtig, kann sich jedoch in kurdischer Sprache verständigen. Bislang ist die Suche nach Eesam nicht erfolgreich gewesen. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Sowohl unter der Notrufnummer 110 und der Vermittlung unter 0201/829-0 kann die Polizei verständigt werden. (ChWi)

