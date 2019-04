Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizisten nehmen gesuchten 42-Jährigen fest: 110 Tage Ersatzfreiheitsstrafe

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Sonntagnachmittag (14.04.2019) gegen 15.20 Uhr einen 42-jährigen Mann im Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Die Bundespolizisten überprüften die Identität des deutschen Staatsangehörigen im Rahmen einer Personenkontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Lüneburg mit zwei Vollstreckungshaftbefehlen wegen Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung in Tateinheit mit Bedrohung sowie wegen des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde. Er hatte die geforderten Geldstrafen noch nicht vollständig bezahlt. Der wohnsitzlose Mann konnte die noch offenen Beträge nicht begleichen, weshalb er nun ersatzweise für 110 Tage ins Gefängnis muss. Bundespolizisten brachten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Daniel Kroh

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell