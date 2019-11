Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auch Einbruch in Bauhof - offensichtlich nichts entwendet

Freiburg (ots)

Ebenfalls in den Bauhof in Wehr wurde über das vergangene Wochenende, 08.-11.11.2019, eingebrochen. Wie bei dem Einbruch in den Bauhof in Murg (wir berichteten) wurde offenbar nichts gestohlen. Nachdem zunächst mehrere Aufbruchsversuche an einem Fenster fehlschlugen, wurde eine Scheibe eingeschlagen. So gelangten der oder die Täter in den Bereich der Schreinerei. Daraus wurden nach bisherigen Erkenntnissen nichts mitgenommen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell